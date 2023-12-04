الغارديان : الحرب باتت أمام منعطف مصيري

مع اندلاع القتال والغارات الجوية في قطاع غزة بعد انتهاء الهدنة، يتسارع الحديث في الأوساط التحليلية حول مستقبل الحرب، خاصةً مع تورط جهات خارجية في التصعيد، مما يثير احتمالية “اندلاع حرب مفتوحة”.

ووصفت صحيفة “الغارديان” البريطانية الوضع الراهن بأنه “منعطف مصيري”، مشيرة إلى استئناف القصف الإسرائيلي بعد انهيار وقف إطلاق النار.

وفي هذا السياق، أكد المحلل السياسي يشاي كلاين على تراجع الثقة في الحكومة الإسرائيلية، مشيرًا إلى انعدام الثقة في القيادة السياسية والشرخ العميق في القيادة الأمنية.

وحذر الصحافي الأمريكي توماس فريدمان، في مقال نشرته “نيويورك تايمز”، من الثمن الباهظ الذي قد تدفعه إسرائيل في حال استمرار الحرب، مشيرًا إلى أن الغضب الأعمى يقودها إلى البقاء في غزة مع مشاكلها الإنسانية وتشويه سمعة الجيش الإسرائيلي.

وعلى الحدود اللبنانية – الفلسطينية، وفي سورية والعراق، شهدنا استئناف الهجمات والتهديدات، مما يشير إلى تصاعد التوتر في المنطقة.

فيما يتعلق بالدور الإيراني، يظل تحليل الوضع يشير إلى دعم إيران المباشر للفصائل المقاومة في لبنان واليمن، ولكن حتى الآن تجنبت إيران التدخل المباشر في الحرب، مما يرجح أن توريطها قد يغير ديناميات الصراع ويجذب الولايات المتحدة إلى المزيد من التصاعد.

تُشير التطورات الأخيرة إلى أن الوضع لا يزال حربًا فلسطينية – إسرائيلية، ولكن هناك مخاوف من التصاعد إلى نطاق إقليمي يشمل لبنان واليمن، مما يجعل من التنبؤ بتعقيداتها وتأثيراتها صعبًا للغاية.



أثر برس