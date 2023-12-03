خدمة لتوصيل المياه الساخنة للاستحمام باشتراك شهري أو بالليترات!!
في ظل التقنين القاسي للكهرباء، بات الاستحمام في سورية، أمر عصيا على اغلب الأسر السورية، لا سيما مع غياب المازوت أيضا.
ولتحقيق هذه الأمنية، وفي آخر إبداعات السوريين، قال شاب يدعى "فادي"، إنه يعمل لتوصيل المياه الساخنة اللازمة للاستحمام إلى المنازل.
وأضاف فادي لشبكة غلوبال: الخدمة موجودة في منطقة المزة ونتقاضى على ليتر المياه الساخنة بدرجة حرارة 80 درجة 450 ليرة وعلى 25 ليتراً 10 آلاف ليرة، مع خدمة توصيل لباب المنزل، شرط أن تكون أقل كمية للطلب 10 ليترات.
وقال: يوجد اشتراك شهري بشرط سياسة الاستهلاك الرشيد بمعدل 15 ليتراً يومياً، بمبلغ 120 ألف ليرة سورية فقط!!.
وين فادي أن لديه بيدونات حافظة للحرارة، حيث تغلى الماء لدرجة 90 وتوضع بالبيدونات، ويمكن أن تفقد 10 درجات من حرارتها لتصل إلى الزبون بدرجة حرارة 80.
وعن عدد الأشخاص الذين من الممكن أن يستفيدوا من هذه الكمية المحدودة، قال فادي: حسب كل شخص، في ناس بتتحمم بخمسة ليترات وفي ناس بعشرة ليترات وفي ناس ب 50 ليتراً!!
وعن كيفية تأمين المياه الساخنة، أوضح فادي أن هذا سر المهنة رافضاً الزيادة على هذا الكلام!.
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