روسيا تحذر : سورية على وشك الانجرار إلى الصراع

صرّح مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، يوم الثلاثاء، بأن الوضع في سورية يزداد تعقيداً بشكل كبير بسبب التصعيد الحاد في الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، وهذا الأمر يشمل أيضًا جيران سورية في المنطقة.

وأشار نيبينزيا، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي، إلى أن سورية وجيرانها يمكن أن ينجحوا في الانجرار نحو صراع ذو نطاق واسع.

وأدان نيبينزيا بشدة الضربات الإسرائيلية على سورية، معتبراً ذلك انتهاكًا صارخًا للسيادة والقواعد الدولية.

وأكد على أن روسيا ترى بقلق التصعيد الحاصل وتدعو إلى التحلي بالحذر.

ورأى أن صمت الزملاء الغربيين يعكس عدم فهمهم للمخاطر الناجمة عن تصرفات إسرائيل.

في سياق آخر، أفاد مصدر عسكري سوري بأن الطائرات الإسرائيلية نفذت هجوما جويا استهدف مطار دمشق الدولي، مما أدى إلى تعطله.

ومنذ بدء عملية “طوفان الأقصى”، شهدت المنطقة تصاعدًا في العنف بين حركة “حماس” وإسرائيل، مما أسفر عن آلاف الضحايا المدنيين وتدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة، مع فرض قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.



سبوتنيك