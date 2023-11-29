أسعار الذهب تسجل ارتفاعاً جديداً

يبدو أن المليون ليرة لم تعد بعيد عن غرام الذهب في سورية، والذي طرق أبوابها وبقوة، حيث ارتفع اليوم بمقدار 12 ألف ليرة اليوم، ليصل إلى 803 ألف ليرة للغرام، بالتزامن مع ارتفاع الاونصة عالميأ بشكل كبير والتي وصلت إلى 2044 دولارا للأوقية.

وقد ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 إلى 803 ألف ليرة «سعر مبيع»، و 802 ألف ليرة «سعر الشراء»، كما ارتفع غرام الذهب عيار 18 إلى 688286 ألف ليرة مبيع، و 687286 ألف ليرة شراء.

وارتفع سعر مبيع الأونصة الذهبية عيار 995 إلى 29 مليون و 800 ألف ليرة سورية، وارتفع سعر الليرة الذهبية السورية عيار 21 إلى 6 ملايين و 760 ألف ليرة.

كما ارتفع سعر الليرة الذهبية عيار 22 قيراط إلى نحو 6 ملايين و 870 ألف ليرة، فيما ارتفع سعر الليرة الذهبية الرشادية إلى حدود 4 ملايين و 760 ألف ليرة سورية، إذ ان الليرة الرشادية لم تعد متداوله في السوق السورية.

وشددت جمعية الصاغة على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية تحت طائلة المساءلة، إلى جانب تعاميمها للحرفيين أصحاب المحال بعدم شراء أي قطعة ذهبية من أي مواطن من دون فاتورة، وأن تكون الفاتورة نظامية وعليها ختم الجمعية، مع ضرورة وجود اسم البائع عليها حصراً وتسجيلها في دفتر المشتريات، وذلك لتجنب التعرض لخسائر مادية في حال تبين أن القطعة الذهبية مسروقة، مبينة أنه يمكن إرسال الشكاوى على الأرقام 0112248005 و0112230766.

وكان مصرف سورية المركزي، حدد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 12600 ليرة للدولار الواحد، كما حدد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 13519.22 ليرة سورية لليورو الواحد.

وكان مجلس الشعب أقر مؤخرا مشروع القانون المتضمن تنظيم حالات إدخال الذهب الخام إلى سورية، والرسوم المترتبة عليه.