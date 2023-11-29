”ليلة الطائرات الشراعية” الأولى في العمق الإسرائيلي

استُخدمت الطائرات الشراعية في هجوم مشهور داخل الأراضي الإسرائيلية في 25 نوفمبر 1987، أُطلق عليه اسم “ليلة الطائرات الشراعية”.

أفادت صحيفة “واشنطن بوست” في تاريخ 9 أكتوبر 2023، بأن هذه الطائرات استُخدمت قبل 35 عامًا، حيث قتل ستة جنود إسرائيليين وأُصيب أكثر من 35 آخرين.

وفقًا للصحيفة، أقلعت طائرتان في تلك الليلة، قرب الحدود الجنوبية للبنان، بهدف غزو المجال الجوي الإسرائيلي.

كانت هذه الطائرات الشراعية، التي لا تكاد تكون أكثر من طائرات ورقية مع مراوح ومحركات بسيطة، محاولة غير تقليدية لاستهداف “بلد” يحميه جيش قوي.

أربعة مقاتلين شاركوا في هذه العملية، المعروفة أيضًا باسم “شهداء قبية”، منهم السوري خالد أكر والتونسي ميلون بن ناجح.

وفي أعقاب الهجوم الفريد، وُصِف باعتباره واحدًا من أكثر الهجمات غرابة على أهداف إسرائيلية.

الهجوم أسفر عن مقتل خمسة جنود إسرائيليين وإصابة سبعة آخرين.

تم اعتقال أحد الجنود الإسرائيليين الذي هرب من موقعه بتهمة “الجبن”.

الهجوم أحدث تغييرًا في رؤية الطائرات الشراعية، حيث تم استخدامها مجددًا في عملية “طوفان الأقصى” من غزة إلى مستوطنات الغلاف.



RT