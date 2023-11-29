القبض على سارقي أجهزة خليوية في اللاذقية

من خلال المتابعة المستمرة والبحث عن المشبوهين والمطلوبين ومرتكبي جـ.رائم سرقة الأجهزة الخليوية والأشخاص الذين يقومون بالعمل على تغيير الأرقام التسلسلية العائدة لها (كسر آيمي) ،تمكنت ناحية شرطة الهنادي التابعة لمديرية منطقة #اللاذقية بعد نصب الكـ.مائن اللازمة من إلقاء القبض على كل من (براء . ع) مواليد 1979،وصديقه (محمود . ي) مواليد 1989,وهما على متن دراجة نـ.ارية مهـ.ربة تمت مصادرتها وبالتحقيق معهما اعترفا بإقدامهما على ارتكاب خمسة عشر حـ.ادثة سرقة لأجهزة خليوية عن طريق المغافلة ضمن مدينة اللاذقية وريفها ومدينة بانياس مستخدمين الدراجة المصادرة منهما بأعمال السرقة وقيامهما ببيع الأجهزة الخليوية إلى المقبوض عليه (رائد . ش) مواليد 1985,بمبالغ متوسطة حسب نوع كل جهاز واعترف المقبوض عليه (رائد) بشراء الأجهزة الخليوية المسروقة من المقبوض عليهما وتغيير أرقامها التسلسلية (كسر آيمي) لبيعها بعد ذلك وبيع قسم منها كقطع بالاشتراك مع آخرين.

تم مصادرة ثلاثة أجهزة خليوية كانت بحوزتهم تم تغيير معرفاتها واسترداد جهازين خليويين مسروقين وسيتم تقديم المقبوض عليهم للقضاء أصولاً.

وزارة الداخلية