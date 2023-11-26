اليمن يحتجز سفينة شحن ثانية مرتبطة بـ”إسرائيل”
كشفت تقارير إعلامية وأمنية عن اختطاف سفينة “إسرائيلية” ثانية جرى اختطافها قبالة السواحل اليمنية، وذلك بعد أيام من اختطاف السفينة الأولى.
وأعلنت شركة “أمبراي” البريطانية للأمن البحري أن “جهات مسلحة صعدت على متن ناقلة نفط مرتبطة بـ”إسرائيل” قبالة سواحل اليمن”، وفق ما نقلت وسائل إعلامية.
و أكدت صحف “إسرائيلية” الأنباء عن “تعرّض سفينة مرتبطة بشركة “إسرائيلية” لهجوم قبالة سواحل اليمن”، وأفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” بأنّ شركة إمبري للأمن البحري أكدت اختطاف الناقلة المملوكة “لإسرائيليين” قبالة سواحل اليمن.
وأوضحت وكالة الأنباء الفرنسية، أن ناقلة النفط سنترال بارك المملوكة لملياردير “إسرائيلي”، يُدعى إيال عوفر، صاحب شركة “زودياك ماريتايم” وتم احتجازها قبالة السواحل اليمنية.
وأشارت الوكالة الفرنسية، إلى أن السفينة “الإسرائيلية” تحركت من دولة المغرب، ومرت من خلال قناة السويس وكان آخر ظهور لها في يوم 22 تشرين الثاني.
يذكر أن سفينة سنترال بارك CENTRAL PARK “الإسرائيلية”، تعتبر ثاني السفن المختطفة والمملوكة لجهات “إسرائيلية”، حيث سبق وأعلنت القوات المسلحة اليمنية احتجاز سفينة منذ نحو أسبوع، دعماً لقطاع غزة المحاصر.
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