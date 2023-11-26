بعد ساعات على إعادة تأهيله"إسرائيل" تقصف مطار دمشق الدولي

تصدت الدفاعات الجوية السورية لعدوان إسرائيلي بالصواريخ، استهدف مطار دمشق الدولي ونقاطاً بريف دمشق، وأدى إلى خروج المطار من الخدمة.

وذكر مصدر عسكري أنه “حوالي الساعة الرابعة و50 دقيقةً من بعد ظهر اليوم نفذ العدو الصهيوني عدواناً جوياً بالصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً مطار دمشق الدولي وبعض النقاط في ريف دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية، ودمرت معظمها”.

وأضاف المصدر: إن العدوان أدى إلى “خروج مطار دمشق الدولي من الخدمة ووقوع بعض الخسائر المادية”.