اعتقال 3200 فلسطيني من الضفة الغربية خلال الحرب

أوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية اليوم أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت نحو 3200 فلسطيني من الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي.

وبينت الهيئة في بيان لها نقلته وكالة وفا أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال وصل إلى أكثر من 7 آلاف أسير، بينهم أكثر من 200 طفل ونحو 78 أسيرة، ومئات المرضى والجرحى، بعضهم بحاجة إلى تدخل طبي عاجل.

وصعدت سلطات الاحتلال من عمليات الاعتقال منذ بدء العدوان على غزة والتي رافقتها عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، إلى جانب تخريب وتدمير منازل الفلسطينيين، والاعتداءات بالضرب المبرّح على عائلات المعتقلين، إضافة إلى الإعدامات الميدانية المتواصلة.