تواصل المظاهرات في المدن الأمريكية تنديداً بالعدوان على قطاع غزة

تواصلت المظاهرات المنددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في عدد من المدن الأمريكية.

وذكرت وكالة وفا أن مظاهرات نظمت في واشنطن، ونيويورك، وشيكاغو، وهيوستن، واريزونا، فيما استغل النشطاء أسبوع التسوق الأهم في الولايات المتحدة المعروف باسم (بلاك فرايدي) للتظاهر أمام المجمعات التجارية الضخمة، لحث الأمريكيين على مقاطعة التسوق من الشركات الكبرى ودفعها للضغط على الإدارة الأمريكية لإجبار “إسرائيل” على وقف عدوانها على غزة.

ولفتت وكالة وفا إلى أن النشطاء سينشرون أسماء الأطفال الفلسطينيين الذين استشهدوا خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وخلال المظاهرات التضامنية، للتأكيد على أنهم ليسوا “مجرد أرقام” وللدفع من أجل محاكمة مسؤولي الكيان الصهيوني على جرائمهم بحق الفلسطينيين.

