(أنصار الله) يطلقون صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه "إيلات"
دوت انفجارات شديدة في سماء مدينة إيلات على ساحل البحر الأحمر جنوبي فلسطين المحتلة، مساء أمس السبت، بدت أنها ناجمة عن اعتراض عدد من الصواريخ.
وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي على منصة "إكس": "سمع دوي انفجارات قوية في "إيلات"، ولم يتم تفعيل صافرات الإنذار".
وبثت الإذاعة مقطع فيديو يظهر اعتراض صاروخين على الأقل في سماء المدينة، دون صدور بيان رسمي للاحتلال الإسرائيلي حول ملابسات الحادث ومصدر انطلاق الصواريخ.
وسبق أن أطلقت المقاومة اليمنية، عددا من الصواريخ والطائرات المسيرة تجاه مدينة "إيلات" تضامنا مع قطاع غزة، الذي تعرض على مدى 48 يوما لحرب إسرائيلية مدمرة، قبل بدء سريان هدنة إنسانية، صباح يوم أمس الجمعة، لمدة 4 أيام شملت إطلاق سراح أسرى من الجانبين.
وأكدت "أنصار الله"، أن الهدنة تخص غزة، وأنها ستستمر في تنفيذ هجمات بالصواريخ والمسيرات واستهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، حتى "توقف العدوان على غزة بشكل كامل".
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