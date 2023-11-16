شركة شحن دنماركية تعلن إيقاف خدمات الشحن من وإلى سوريا نتيجة العقوبات

23-11-2023

شركة شحن دنماركية تعلن إيقاف خدمات الشحن من وإلى سوريا نتيجة العقوبات

أصدرت شركة الشحن الدنماركية “ميرسك”، بياناً أعلنت فيه عن إيقاف الشحن من وإلى سوريا، مرجعة ذلك إلى العقوبات الدولية.

ووفقاً لبيان الشركة الذي نشرته وكالة رويترز، فإن عملياتها في سوريا محدودة بالفعل بسبب العقوبات الدولية المفروضة على البلاد، معتبرةً أن الأمر أكثر صعوبة حتى من الناحية اللوجستية في الآونة الأخيرة، وبذلك اتخذنا قراراً بوقف عملياتنا تماماً”.

و”ميرسك” هي شركة دنماركية دولية لشحن الحاويات تأسست عام 1928، وأكبر شركة تابعة لمجموعة ميرسك سيلاند، تخدم 374 مكتباً في 116 دولة حول العالم، كما توظف أكثر من 30 ألف موظف، كما ويعمل في خطوط الشركة أكثر من 786 سفينة وتبلغ طاقتها 4.1 ملايين حاوية مكافئة.

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