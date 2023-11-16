منتخبنا يتعرض لخسارة قاسية أمام نظيره الياباني

تعرض منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم لخسارة قاسية أمام نظيره الياباني بنتيجة خمسة أهداف دون مقابل، في المواجهة التي أقيمت على أرض استاد الأمير عبد الله الفيصل في السعودية.

وجاءت المباراة ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

تناوب على تسجيل خماسية الكومبيوتر الياباني كل من تاكيفوسا كوبو في الدقيقة 32 واياسي أويدا هدفين في الدقيقتين 37 و 40 ويوكيناري سوجاوارا في الدقيقة 47 وماو هوسويا في الدقيقة 82.

وكان نسور قاسيون قد تغلّبوا على منتخب كوريا الشمالية بهدف وحيد، فيما فاز الساموراي على منتخب ميانمار بخماسية نظيفة، في افتتاح منافسات التصفيات.

