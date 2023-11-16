تدمير 60 آلية عسكرية إسرائيلية خلال الـ 72 ساعة

أكد الناطق باسم كتائب القسام في المقاومة الفلسطينية مواصلة التصدي لقوات العدو الصهيوني التي تستمر في عدوانها الهمجي على قطاع غزة المحاصر، معلناً تدمير 60 آلية عسكرية صهيونية خلال الأيام الثلاثة الأخيرة منها 10 ناقلات جند وذلك ضمن معركة طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة في السابع من شهر تشرين الأول الماضي.

وقال الناطق في تصريح اليوم: إن المقاومة استهدفت بقذائف الياسين 105 التاندوم 85 قوات العدو وآلياته المتوغلة في محاور عدة في أحياء الزيتون والشيخ رضوان جنوب ووسط غزة والتوام غرب مخيم جباليا وفي بيت كما نصبوا كميناً ضد قوة راجلة للعدو جنوب غرب مدينة غزة أول أمس بعبوات مضادة للأفراد موقعين إصابات محققة فيها.

وأضاف الناطق: إن مقاتلي المقاومة تمكنوا من استهداف قوات العدو التي تتخذ من مستشفى الرنتيسي للأطفال قاعدة لها وتدمير ناقلة جند، وذلك بالتزامن مع استهدافهم بالقذائف المضادة للتحصينات والأسلحة الرشاشة مدرسة بجوار المشفى تتحصن بها قوة راجله للعدو ودمروا دبابة وناقلة جند وأجهزوا على أربعة جنود من مسافة صفر.

ولفت الناطق إلى أن مقاتلي المقاومة يخوضون حتى الساعة اشتباكات ضارية منفذين عدداً من العمليات النوعية ضد قوات العدو في محاور توغله أسفرت عن مقتل عدد من جنوده.