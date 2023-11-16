الجلاء يحسم ديربي حلب ويتغلب على الأهلي

20-11-2023

الجلاء يحسم ديربي حلب ويتغلب على الأهلي

حسم فريق الجلاء ديربي مدينة حلب بتغلّبه على جاره وخصمه اللدود أهلي حلب بنتيجة 74/71 نقطة في قمة مباريات الجولة الرابعة من دوري كرة السلة للرجال لموسم 2024/2023.

واستطاع الأهلي التقدم بالشوط الأول بنتيجة 37/35 نقطة ليعود فريق الجلاء بالشوط الثاني، ويقلب النتيجة لصالحه.

يشار إلى أن المباراة أقيمت على أرضية صالة الحمدانية الرياضية وسط حضور جماهيري كبير.

يذكر أن هذه هي الخسارة الثانية التي تلقاها أهلي حلب أمام الفرق المنافسة على لقب بطولة الدوري المحلي هذا الموسم بعد الهزيمة أمام الوحدة في الجولة السابقة.

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