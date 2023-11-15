حافظ على قوة رائحة عطرك بتجنب وضعه في هذه الأماكن

في العديد من المنازل، يجد العطر طريقه إلى خزانة الحمام، ليكون بجوار العديد من مستحضرات التجميل ومزيل العرق وغيرها من مستلزمات العناية الشخصية. ورغم ذلك، لا ينصح الخبراء بهذا المكان وذلك للعديد من الأسباب التي يمكن التعرف عليها.

تلعب العديد من العوامل دوراً في الحفاظ على جودة العطر وبقاء رائحته. فاستخدام العطور بشكل صحيح يتطلب شروطاً مختلفة، حيث يجب الانتباه إلى مكان تخزين العطر للمحافظة على جودته ورائحته.

بحسب موقع بيلد دير فراو الألماني، فإن تخزين العطر في الحمام ليس الخيار الأفضل لصلاحية عطرك، نظرًا لارتفاع درجات الحرارة والرطوبة في هذه الغرفة. يعتبر العطر حساسًا لتقلبات درجات الحرارة والرطوبة، مما يؤدي إلى فقدان تدريجي لخواصه.

إذا كنت ترغب في الاحتفاظ برائحتك المفضلة لفترة طويلة، يجب عليك الابتعاد عن الأماكن الرطبة وتجنب التعرض لأشعة الشمس القوية. كما يفضل تخزين العطر في أماكن باردة ومظلمة، حيث تُعتبر غرفة النوم خيارًا جيدًا لتحقيق ذلك.

إذا لاحظت أي تغيير في لون أو رائحة عطرك، قد يكون ذلك إشارة إلى تدهوره، ويُفضل التخلص من الزجاجة على الفور. يُشدد على أن الثلاجة أيضًا ليست المكان المناسب لتخزين العطور، حيث يمكن أن تؤثر على تركيبتها بشكل سلبي.

في الختام، يُفضل التحقق من توصيات الشركة المصنعة لتخزين العطر والامتثال لها، بالإضافة إلى تجنب الأماكن التي تتعرض فيها العطور لتقلبات درجات الحرارة والرطوبة.

DW