20 ألف جندي إسرائيلي دخلوا قطاع غزة
أفادت صحيفة أمريكية، نقلا عن مصادر إسرائيلية، بأن أكثر من 20 ألف جندي إسرائيلي على الأقل من فرق المدرعات والمشاة دخلوا قطاع غزة منذ 27 تشرين الأول/أكتوبر، عندما أعلن جيش الدفاع الإسرائيلي عن توسيع العمليات البرية في القطاع.
وقالت الصحيفة: "دخلت فرقتا مدرعات ومشاة على الأقل، أي أكثر من 20 ألف جندي إسرائيلي، قطاع غزة منذ بدء العمليات يوم الجمعة".
ووفقاً لصحيفة "أكسيوس"، ذكرت المصادر أيضا أن الجيش الإسرائيلي في القطاع يستخدم مصادر استخباراتية لتحديد مكان الرهائن ومحاولة إطلاق سراحهم.
وشهد يوم الجمعة الماضية، إعلان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي العميد دانيال هاغري عن توسيع المناورات البرية من قبل الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
ومنذ بضعة أيام، تحاول قوات إسرائيلية التوغل في منطقة شمال القطاع، لكن "حماس" والحركات المسلحة الفلسطينية الأخرى تقول إنها تتصدى لها وتكبدها خسائر كبيرة، بينما يقول الجيش الإسرائيلي إنه "قتل خلال العملية قيادات وناشطين في الحركة ودمر مقار ومواقع عسكرية لها".
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على "إسرائيل" واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
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