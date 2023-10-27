رئيس مجلس النواب الأمريكي يصف ولاية “بايدن” بالـ”فاشلة”

انتقد رئيس مجلس النواب الأمريكي “مايك جونسون” ولاية الرئيس الحالي “جو بايدن”، واصفاً إياها بـ”الفاشلة”، قائلاً، إن: “أمريكا لا تستطيع تحمّل إظهار ضعفها على المسرح العالمي”.

وفي حديثه إلى شبكة “فوكس نيوز” أشار “جونسون” إلى أنه على الرغم من أن اللقاء الأول مع “بايدن” كان “ودياً وممتعاً”، إلّا أنه لا يرى أن هذه الإدارة ناجحة.

وقال “جونسون”: “لقد التقيت به مرة واحدة فقط من قبل، لقد كان لقاء ودياً وممتعاً، ليس لدي مشكلة مع الرئيس بايدن كفرد.. إنها نصيحة منصوصة بأن تمنح الشرف حيث يستحق الشرف وهذا هو الاحترام الصادق الذي نكنه للمنصب”.

وردّاً على سؤال عمّا إذا كان بإمكانه التفكير في شيء واحد قام “بايدن” فيه بعمل جيد، أجاب “جونسون” أنه “لا يستطيع ذلك”، مضيفاً: “أعتقد أنها كانت رئاسة فاشلة وأن جميع المشاكل، كانت بسبب خيارات سياسية، وهذه هي المشكلة التي أواجهها معه”.

وعلّق “جونسون” على “التدهور المعرفي” ل “بايدن” والذي لاحظه الكثيرون من عامة الناس بالفعل، مشيراً إلى أنه “على الرغم من إدراكه للواقع، إلّا أن أمريكا لا تستطيع تحمّل إظهار الضعف”.

وأوضح “جونسون”، أن “هذه ليست إهانة شخصية له، إنه مجرد واقع وهذا ما يهمنا هو أننا لا نستطيع إظهار الضعف من أي نوع على المسرح العالمي في الوقت الحالي، هذا وقت خطير”.

يُذكر أن الديمقراطي “جو بايدن” تم انتخابه عام 2020، وينوي الترشح لإعادة انتخابه في عام 2024، وهو أكبر شخص سناً يتولى المنصب، في سن 78، وسيبلغ 82 في نهاية ولايته الأولى.