قائمة الدول الأكثر دعما من واشنطن… بينها بلاد عربية

وعد الرئيس الأميركي جو بايدن، وعد بتقديم مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا وإسرائيل على الرغم من أن أمريكا لا تستطيع تأمين حدودها مع المكسيك وفقاً لما صرح به صرّح المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور.

وقال ماكغريغور، تعليقا على الرسالة المتعلقة بخطط البيت الأبيض لتخصيص تمويل إضافي للقوات الأوكرانية: “هل سيشرح لنا (بايدن) لماذا بعد إنفاق ما يقرب من تريليوني دولار على وزارة الدفاع، لا نستطيع حماية شبر واحد من حدود أمريكا مع المكسيك؟ أود أن أسمع تفسيره”.

وأشار ماكغريغور إلى أن أمريكا على وشك الدخول في حرب شاملة بسبب السياسات المتبعة ليس فقط فيما يتعلق بالجمهورية السوفيتية السابقة، ولكن أيضًا الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط ، مضيفاً أنه بالنسبة لأوكرانيا، فقد انتهى الصراع فعليًا، حيث يواصل الجيش الروسي التقدم ببطء غربًا، ولا تستطيع واشنطن فعل أي شيء حيال ذلك.

ووصف ماكغريغور وضع نظام كييف بأنه ميؤوس منه.

وطلب بايدن، الجمعة 20/10/2023، من الكونغرس الموافقة على ميزانية لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا، ومن المتوقع تخصيص 14.3 مليار دولار لإسرائيل، وبالنسبة لأوكرانيا 61 مليار دولار.