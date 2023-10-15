(الجمل) يفتح صفحاته لنازحي الفيسبوك

الأصدقاء الأعزاء على الفيس بوك: لايمكنكم تعديل خوارزمية الفيس برسالة قص لصق موحدة وإن كنت أتضامن مع كل ناشريها بتعليق (معك) فمدراء الفيس هم من قيدوا الصفحات الشخصية الناطقة بالعربية وأغرقوها بالصفحات العامة الإعلانية بسبب الحرب على الفلسطينيين، وذلك بضغط سياسي غربي على كل منصات التواصل الإجتماعي، وقد نالت منصات إيلون ماسك نصيبها من التهديد بسبب ضعف استجابته للتقييد المفروض.. فبدلا من شتيمة الليبرالية الجديدة كان على حكوماتنا الوحدوية أن تفتتح منصة للناطقين بالعربية أسوة بالصين كي لايتحكم الإمبرياليون بنا .. وإذا استمر الفيس على هذه السياسة فإن السوريين سوف ينزحون إلى منصات أخرى لأنهم أدمنوا الحرية الإفتراضية، حيث أعطتهم المنصات هامشا شعبيا في مواجهة احتكار الحكومات للقنوات الإعلامية..

شخصيا لست مستاء .. فأنا لاأحب الفيس وقد دخلت إليه مضطرا بعدما ذهب جمهور المعلقين عندي على موقع (الجمل) الإلكتروني إلى الفيس وتحولو من قراء إلى كتاب فاضطررت إلى اللحاق بهم .. على أي حال يمكن لمن يرغب أن ينشر بوستاته على موقع الجم،ل وسأفتتح صفحة خاصة بكم، ويمكنكم اقتراح اسمها منذ الآن.. فالحروب ستستمر على أرضنا أبد الدهر، وكل سلام نتوهمه هو مجرد استراحة بين حربين ..صباحكم رضا

نبيل صالح