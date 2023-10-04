الكشف عن هوية منفّذي هجوم أنقرة
كشفت وزارة الداخلية التركية هوية الانتحاري الثاني الذي نفّذ الهجوم بالقرب من مبنى وزارة الداخلية في أنقرة الأحد الماضي، وقالت إنه “عضو في حزب العمال الكردستاني”.
وأوضحت وزارة الداخلية في بيان، الأربعاء، أنه “نتيجة لاختبار الحمض النووي، ثبت أن الإرهابي الثاني هو أوزكان شاهين، وهو عضو في حزب العمال الكردستاني”، بحسب قولها.
وفي وقتٍ سابق ذكرت الوزارة، أن “العنصر الآخر الذي تم القضاء عليه في تبادل لإطلاق النار مع الوحدات الأمنية، يدعى حسن أوغوز، وشهرته (كنيفار إردال)”، وهو أيضاً ينتمي إلى حزب العمال الكردستاني، الذي تصنّفه أنقرة على أنه “منظمة إرهابية”.
يُذكر أن عنصرين نفذا هجوماً يوم الأحد الماضي أمام مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية بالعاصمة أنقرة، وعمد أحدهم إلى تفجير نفسه، فيما تمكنت قوات الأمن من “تحييد” الثاني، وأصيب اثنان من عناصر الأمن التركي بجروح طفيفة.
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