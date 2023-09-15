لماذا لا تصعق الطيور حين تقف على خطوط الكهرباء؟

من الصعب أن نجد شخصًا لم يلاحظ يومًا ما مجموعة من الطيور وهي تقف على أسلاك الكهرباء. ولربما تساءل الكثيرون عن سبب عدم تعرض هذه الطيور للصعق الكهربائي أو الوفاة عند وقوفها على تلك الأسلاك. إن كنت تبحث عن إجابة على هذا الاستفسار، فلنلقِ نظرة أعمق.

الكهرباء تتعامل في جوهرها مع حركة الإلكترونات أثناء تحركها من مكان إلى آخر. يجب أن نفهم أن التيار الكهربائي يتدفق فقط في دوائر مغلقة. بمعنى آخر، لن يتحرك التيار الكهربائي إلا إذا كانت هناك دائرة مغلقة له.



على أبسط مستوى، تتألف الدائرة الكهربائية من عنصرين أساسيين: مصدر للجهد الكهربائي ومقاومة. عند تطبيق فرق الجهد الكهربائي بين نقطتين على المقاومة، فإن الإلكترونات التي تنقل الشحنات تبدأ في الحركة داخل الدائرة.

لكي يتدفق التيار الكهربائي من مكان إلى آخر، يجب أن يكون هناك فرق في الجهد الكهربائي بين هاتين النقطتين. ودون هذا الفارق، لن يكون هناك قوة لدفع الإلكترونات من مكانها.

فيما يتعلق بالطيور، تكتسب الطيور جهدًا كهربائيًا يتناسب مع الجهد الكهربائي الذي يمر عبر السلك.

ونتيجة لذلك، يعتبر التيار أقدام الطائر بمثابة نقاط غير مهمة على السطح الموصل ويمر عبر السلك، دون أن يلامس الطائر نفسه.



عندما يتعلق الأمر بمسار التيار الكهربائي، يعتمد ذلك على مفهوم اختيار المسار الذي يقدم أقل مقاومة كهربائية. وفي هذا السياق، يتعين على التيار الكهربائي اختيار المسار الذي يواجه أقل عقبات.

وبناءً على مقاومة السلك الكهربائي الضئيلة والمقاومة الكبيرة لأجساد الطيور، يختار التيار الكهربائي المسار الذي يمر عبر السلك بدلاً من الطائر، مما يحافظ على سلامة الطائر ويمنعه من التعرض للصدمة الكهربائية.