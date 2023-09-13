نهاية حزينة لمنتخبنا الأولمبي بكرة القدم في التصفيات الآسيوية

خرج منتخبنا الأولمبي لكرة القدم من التصفيات الآسيوية بخفيّ حنين بعد أن خسر قبل قليل أمام المنتخب الأردني بهدفين نظيفين في المباراة الختامية للمجموعة الأولى في هذه التصفيات، واحتل منتخبنا المركز الثالث خلف الأردن وعمان مكتفياً بفوز واحد على بروناي 11/صفر وسبق أن خسر المباراة الافتتاحية أمام عُمان بهدفين نظيفين.

وقدم منتخبنا مباراة جيدة بطابع هجومي وسيطر على مجريات الشوط الأول واتيحت له سبع ركنيات نتيجة الهجوم الضاغط الذي تحمله الحارس الأردني المتألق بتصديه للعديد من الكرات السورية الخطيرة، الشوط انتهى بتقدم الأردن بهدف مباغت جاء في الدقيقة 11 من تسديدة بعيدة.

الشوط الثاني سار على الرتم ذاته، فاستمر منتخبنا بالهجوم والمنتخب الأردني بامتصاص ضغط منتخبنا ومع العقم الهجومي لمنتخبنا كان لمنتخب الأردن ما أراد فسجل الهدف الثاني من كرة مرتدة فوق الحارس بالدقيقة 71، سارت المباراة بعدها هجمة بهجمة وكما ردت عارضة منتخبنا كرة أردنية خطيرة فعلت الشيء ذاته العارضة الأردنية لتكون النهاية الحزينة بخسارة منتخبنا بهدفين نظيفين.



الوطن أون لاين