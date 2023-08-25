رسميا.. النصر يضم نجم مانشستر سيتي

أعلن نادي النصر السعودي، أمس الخميس، تعاقده بشكل رسمي مع أحد نجوم مانشستر سيتي، لدعم صفوفه خلال المرحلة المقبلة.

ويتعلق الأمر بالمدافع الإسباني إيمريك لابورت، الذي ضمه النصر رسميا من أجل دعم الخط الخلفي.

ونشر الحساب الرسمي للعالمي على منصة تويتر، مقطع فيديو للاعب الإسباني داخل مدرجات ملعب الأول بارك، وعلق “لابورت هنا”.

وتعد صفقة لابورت، سادس صفقات النصر هذا الصيف، بعد مارسيلو بروزوفيتش وسيكو فوفانا وساديو ماني وأليكس تيليس وأوتافيو، علما بأن كريستيانو رونالدو انضم للعالمي في الشتاء الماضي.

ويملك لابورت، مسيرة رائعة، حيث حقق العديد من الألقاب مع المان سيتي، لعل أبرزها الدوري الإنجليزي (5 مرات)، ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي، بجانب السوبر الإسباني مع أتلتيك بيلباو.