قواتنا المسلحة تستهدف مقرات الإرهابيين في أرياف حلب واللاذقية وحماة

23-08-2023

قواتنا المسلحة تستهدف مقرات الإرهابيين في أرياف حلب واللاذقية وحماة

رداً على الاعتداءات المتكررة التي تشنها التنظيمات الإرهابية على القرى والبلدات الآمنة في أرياف حلب واللاذقية وحماة نفذت وحدات من قواتنا المسلحة العاملة على الاتجاه ذاته وبالتعاون مع القوات الجو فضائية الروسية وبعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة، عدة ضربات جوية ومدفعية مركزة استهدفت مقرات الإرهابيين ومنصات إطلاق الصواريخ والطيران المسيّر ومستودعات الذخيرة، ما أدى إلى تدمير معظمها ومقتل وإصابة العشرات من الإرهابيين أغلبهم من متزعمي تلك التنظيمات.


كما تمكنت وحدات من قواتنا المسلحة العاملة على الاتجاه المذكور من تدمير وإسقاط خمس طائرات مسيّرة للتنظيمات الإرهابية حاولت الاعتداء على المدنيين الآمنين في تلك المنطقة.

وزارة الدفاع 

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