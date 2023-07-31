اللاذقية: تبريد مواقع الحرائق مستمر حتى اللحظة

لليوم السابع على التوالي، يواصل أبطال عمال دائرة الحراج من مديرية الزراعة في اللاذقية استنفارهم في الغابات التي تعرضت للحرائق عبر متابعة عمليات التبريد ومراقبة المواقع بعد الانتهاء من إخمادها يوم أمس بمشاركة باقي الفرق المعنية.

وأكد رئيس دائرة الحراج في مديرية الزراعة باللاذقية جابر صقور، أن الوضع في المواقع المخمدة لا يزال مستقراً وقيد التبريد والمتابعة لجميع المواقع والبؤر التي اشتعلت فيها النيران من محور مشقيتا وبلدة ربيعة.

وذكر صقور أن حراج اللاذقية تنفذ مهامها منذ اللحظة الأولى لاندلاع الحريق يوم الثلاثاء الماضي، لافتاً إلى أن إجمالي الفرق من الدائرة وصلت إلى 9 فرق حرائق و23 إطفائية وصهريج تغذية، و2 تركس دولاب و9 بلدوزرات من التشجير المثمر، إضافة إلى مؤازرة الفرق من حراج المحافظات الأخرى.

الوطن