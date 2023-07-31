سيرَيتل تخوزق مشتركيها برفع أسعار الباقات!

تفاجأ مشتركو شركة الاتصالات “سيرتيل”، أمس الأحد، من رفع أسعار الشركة لباقات الانترنت اعتباراً من 1 أب، وذلك للمرة الثانية هذا العام.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الرسائل المرسلة من قبل شركة “سيريتل” والتي تشمل ارتفاعاً في أسعار باقات الانترنت، حيث عبر مشتركون عن سخريتهم وقالوا أنهم أصبحوا بحاجة إلى قرض من أجل تحويل الرصيد وتفعيل باقة، وأنه اعتباراً من 1 أب كل شخص يفعل باقة انترنت يعد من الطبقة البرجوازية المخملية “الفاخرة”.

فيما عبر متابعون عن استيائهم وغضبهم من رفع أسعار الباقات، وكتب متابع: “اللي استحوا ماتوا فالباقات تحتاج إلى نصف راتب”، على اعتبار أن بعض الباقات وصلت إلى 100 ألف ليرة، وأحد المتابعين علق: هذا من نتائج اجتماع مجلس الشعب.

ويؤثر رفع أسعار الباقات بشكل مباشر على من يعمل “أون لاين” فالانترنت بالنسبة له شي أساسي وليس رفاهية فهو أساس العمل عبر الانترنت، فمع رفع الأسعار أصبح بحاجة لـ “تعويض باقات” بدلاً من “تعويض المواصلات”.

وبالنسبة لطلاب السكن الجامعي فحاجتهم للانترنت كحاجتهم للطعام والشراب لأن دراستهم تعتمد عليها فهم لا يملكون انترنت منزلي ثابت، وأيضاً تواصلهم مع أهاليهم في غير محافظات يعتمد على الانترنت وبذلك يضاف عبء جديد على الطلاب.

وأوضحت مصادر في شركة “سيريتل” أنه ليس هناك أي تغيير بأسعار الدقائق والإنترنت والباقات الأساسية الدائمة كحماة الديار وباقات صبايا وغيرها الكثير، فإن ما تغير سعره هو بعض العروض ذات الفترات المحددة، وفقاً لموقع “أثر برس”.

يذكر أن وزارة الاتصالات السورية أعلنت في نيسان الفائت، تعديل أسعار خدمات الاتصالات الثابتة والخليوية والانترنت بنسبة 30-35% والاتصالات الثابتة بنسبة 35-50%، وأرجعت ذلك لارتفاع كلف المكونات الأساسية والمصاريف التشغيلية للشبكات.



شام تايمز