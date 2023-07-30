هل تعلم لما يبدأ اليوم عند الساعة 12 منتصف الليل؟

جميعنا نعلم أن اليوم يبدأ عند الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل، لكن من منا يعلم السبب وراء ذلك؟

إن كنت أحد أولئك الذين يدفعهم فضو لهم لمعرفة كل شيء والبحث عن إجابات لكل ما حولهم، فتابع السطور لتعرف لماذا يبدأ اليوم في منتصف الليل؟

يعود سبب بدء اليوم في الساعة 12 منتصف الليل إلى مصر القديمة، حيث كان يُقاس اليوم بالساعات الشمسية. حيث تخبرنا الظلال الموجودة على وجه الساعة الشمسية بالوقت، وتعتمد الظلال على موضع الشمس في السماء.

عندما تكون الشمس في منتصف السماء، يتحرك الظل مباشرة إلى الجزء العلوي من الساعة وعندها يكوت الوقت عند الظهيرة. ولأن الشمس تتحرك على مدار الساعة، يتحرك الظل حتى غروب الشمس، وعندها يختفي الظل، ثم هناك 12 ساعة أخرى حيث لا تعمل الساعة الشمسية في الليل.

عندما طور المصريون نظامهم الزمني، كان عليهم عد الوقت بدون ظلال. نظراً لأن أعلى نقطة للظل أثناء النهار هي الظهر، فإن العكس هو منتصف الليل، عندما تبدأ دورة جديدة مدتها 12 ساعة. ومن هنا سبب تحديد منتصف الليل كبداية ليوم جديد

وكالات