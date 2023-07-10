أيهما أطول… الأمازون أم النيل؟

سيبدأ فريق دولي من الباحثين في نيسان عام 2024 في تنفيذ بعثة استكشافية لمدة ستة أشهر عبر نهر الأمازون لمعرفة طوله بدقة والإجابة عن السؤال “أيهما أطول – الأمازون أو النيل؟”.

وتنطلق البعثة المسماة “نهر الأمازون من الأنهار الجليدية إلى البحر” في جبال الأنديز، وسيقطع المشاركون فيها أكثر من 6 آلاف كيلومتر عبر أراضي بيرو وكولومبيا والبرازيل ليصلوا إلى شواطئ المحيط الأطلسي. وسيسمح ذلك لهم بمعرفة الطول الدقيق لنهر الأمازون وتلقي معلومات حول أطول نهر في العالم.

يذكر أن نهر النيل يحتل حاليا المركز الأول في موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية حيث يبلغ طوله 6650 كيلومترا، بينما يبلغ طول نهر الأمازون 6400 كيلومتر.

روسيا اليوم