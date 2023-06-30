واشنطن قلقة من قيام إسرائيل بتسريب معلومات للصحافة

أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من قيام إسرائيل بتسريب معلومات تتعلق بمحادثات غير مباشرة جرت بين واشنطن وطهران، وفقا لموقع أكسيوس" الأمريكي.

ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين القول إن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان عبر في مكالمة شديدة اللهجة مع نظيره الإسرائيلي الأسبوع الماضي عن قلقه من قيام إسرائيل بتسريب معلومات للصحافة حول محادثات غير مباشرة جرت بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال مسؤولان إسرائيليان إن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر التقيا بسوليفان في البيت الأبيض في أوائل هذا الشهر وتم اطلاعهما بالتفصيل على المحادثات غير المباشرة.

وكانت تقارير صحافية أشارت مؤخرا إلى أن محادثات غير مباشرة جرت بين واشنطن وطهران بهدف التوصل إلى تفاهمات بشأن برنامج إيران النووي وخفض التصعيد الإقليمي.

وأكدت إيران حصول هذه المحادثات لكن البيت الأبيض لم يعلن ذلك بشكل رسمي.