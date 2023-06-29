سورية تدين تطاول أحد المتطرفين على القرآن الكريم

أدانت سورية بأشد العبارات العمل المشين بالتطاول على القرآن الكريم صبيحة عيد الأضحى المبارك من قبل أحد المتطرفين بإذن وموافقة الحكومة السويدية.

وصرح مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين: “تدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات العمل المشين بالتطاول على القرآن الكريم صبيحة أقدس الأيام عند ملايين المسلمين من قبل أحد المتطرفين بإذن وموافقة الحكومة السويدية”.

وتابع المصدر: “إن هذه الجريمة عدا عن كونها تمس مشاعر ملايين المسلمين وتتناقض مع مشاعر المحبة والاحترام بين الأديان، فإنها توضح بشكل لا لُبس فيه المستوى الأخلاقي الذي انحدرت إليه الحكومات الغربية، والنفاق وكذب القيم التي تدعيها، والتي لم يصل إليها أعتى الجماعات تطرفاً وبعداً عن القيم الإنسانية والروحية”.

وأضاف المصدر: “إن على حكومات الغرب التي تعاني من عقدة التفوق الحضاري التوقف عن نشر وتأجيج مشاعر الكراهية بين الشعوب، وأن تعلم بأن حرية البعض تتوقف عند حدود حرية الآخرين واحترام مشاعرهم، وبالتالي فإنها لا تستطيع بأي شكل من الأشكال تبرير جريمتها بالاعتداء على القرآن الكريم”.

يذكر أن العديد من مواقف الإدانة والاستنكار الشعبية والرسمية في الدول العربية والإسلامية صدرت إثر قيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من القرآن الكريم أمام مسجد استوكهولم المركزي في السويد بعد صلاة عيد الأضحى المبارك أمس.

المصدر: سانا