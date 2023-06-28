المركز الوطني للزلازل: تسجيل 8 هزات أرضية خلال الـ 24 ساعة الماضية

28-06-2023

المركز الوطني للزلازل: تسجيل 8 هزات أرضية خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلن المركز الوطني للزلازل أن محطات الرصد سجلت 8 هزات أرضية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر المركز في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت منذ مساء أمس حتى الساعة 7.13 من صباح اليوم 8 هزات أرضية، منها 3 هزات في لواء إسكندرون تراوحت شداتها بين 2 و2.7 درجات على مقياس ريختر، و3 هزات في تركيا أكبرها بقدر 3.9 درجات.

كما سجلت المحطات هزتين عند الحدود السورية التركية أكبرهما بقدر 2.3 درجة على مقياس ريختر.
 

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