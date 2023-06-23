الغواصة «تيتان».. هل لا زالت «تتنفس تحت الماء» ؟!

اختفت الغواصة “تيتان” وعلى متنها 5 أشخاص بعد وقت قصير من بدء هبوطها، الأحد، إلى موقع حطام سفينة “تيتانيك” على عمق نحو 3810 أمتار، التي غرقت عام 1912 بعد اصطدامها بجبل جليدي.

ورجح خفر السواحل الأمريكي أن كمية الأكسجين على متن الغواصة المفقودة “تيتان” نفدت بالفعل ظهر الخميس، مما يعزز المخاوف بشأن ركابها.

ووفقاً لشركة “#أوشن_غيت” المشغلة للغواصة، فإن الأكسجين على متن الغواصة يكفي لمدة 96 ساعة في حالة الطوارئ.

وتقع الغواصة في مكان ناء بالمحيط الأطلسي، ومشط تحالف دولي من فرق الإنقاذ مساحة شاسعة من المحيط بحثا عن أي علامات تدل على الغواصة.

وقال خفر السواحل الأمريكي إن الطائرات الكندية المجهزة للعثور على غواصات رصدت ضوضاء في المنطقة، وقالت وسائل إعلام أمريكية إن الأصوات تضمنت صوت طرق على فترات متقطعة مدتها 30 دقيقة.

وحتى إن تم تحديد موقع الغواصة، ستكون إعادتها تحديا لوجستيا ضخما نظرا للظروف القاسية على عمق أميال تحت السطح.

ويبلغ طول “تيتان” 6.7 متر، وبدأت نزول الأعماق صباح الأحد، وفقدت الاتصال مع المركبة الأم على السطح خلال ما كان ينبغي أن يكون عملية غوص لمدة ساعتين.