ارتفاع ساعات التقنين ساعة وصل مقابل 6 قطع

مع مطلع الأسبوع الحالي شهد برنامج التقنين الكهربائي المطبق بمدينة دمشق تغيراً ملحوظاً، إذ انخفضت ساعات وصل التيار من ساعتين لساعة واحدة مقابل 5 ساعات أو 6 ساعات قطع، ولسان حال المواطنين يسأل أين وعود المعنيين بالكهرباء التي قطعوها بعدة مناسبات عن وجود إمكانات بتحسن واقع التغذية الكهربائية، وأين الوفر بالطاقة التي انخفض استجرارها كثيراً في فصل الصيف..؟!.

وفي هذا الصدد، أوضح مدير عام شركة كهرباء دمشق المهندس لؤي ملحم بأن سبب انخفاض ساعات التغذية الكهربائية التي لمسها قاطنو مدينة دمشق هو وجود مشكلة في توليد الكهرباء، مفضلاً عدم تحديدها.

وأكد ملحم بأنه وفي ظل هذه المشكلة تم الاضطرار لتعديل برنامج تقنين الكهرباء في مدينة دمشق ريثما يتم حل المشكلة الحاصلة، مؤكداً بأن برنامج التقنين الحالي موزع على ساعة وصل مقابل 6 ساعات قطع.

وأوضح ملحم بأن برنامج التقنين غير ثابت ويتغير وفق كميات التوليد المتاحة.

ولدى سؤاله عن مدى صحة الأخبار التي تؤكد وصول عدادات كهربائية جديدة للشركة، أوضح ملحم بأنه من الممكن توافر العدادات في الفترة القادمة وحينها لن نتأخر بالإعلان عن وجودها.



يشار إلى أن حاجة دمشق الفعلية من العدادات الكهربائية في ظل التراكم الموجود من عدادات معطلة أو طلبات الاشتراك تقدر بنحو 25 ألف عداد سنوياً.



غلوبال