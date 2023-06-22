ضوء أخضر على كوكب المشتري يثير هلع ناسا.. ما القصة؟

رصدت “كاميرا جونو – JunoCam” المُثبتة على متن مركبة الفضاء جونو – Juno التابعة لناسا، ضوءًا أخضر غريبًا قادمًا من كوكب المشتري.

وأظهرت الصورة التي نشرتها وكالة ناسا قبل أيام الضوء الأخضر اللامع القادم من ناحية القطب الشمالي لكوكب المشتري، الأمر الذي أثار حيرة علماء وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا).



وذكرت الوكالة أن الجرم السماوي المتوهج على كوكب المشتري هو صاعقة ضوئية حدثت بالقرب منه، مشيرة إلى أن السحب التي تحتوي على محلول الأمونيا والمياه غالبًا ما تسبب الإضاءة بالقرب من أقطاب المشتري.

وبدأ مسبار أو مركبة جونو- Juno الفضائية، مهمته على كوكب المشتري في عام 2016 ودارت حول الكوكب 35 مرة، والتقطت العديد من الصور والبيانات المتعلقة بهذا الكوكب الضخم وتم نشرها للجمهور بواسطة وكالة ناسا ليتم معالجتها.

وفي 30 ديسمبر 2020، التقطت الكاميرا المثبتة على مسبار جونو صورة ضربة البرق على ارتفاع 19900 ميل فوق قمم كوكب المشتري.

وفي عام 1979، رصد مسبار فوييجر 1 ومضات برق على كوكب المشتري أقوى بعشر مرات من البرق على الأرض.

وذكرت وكالة ناسا أن الصواعق الرعدية تضرب كوكب زحل أيضًا، والتي قد تصل إلى 10 مرات في الثانية.

ولم تلتقط البيانات من Mars Global Surveyor معلومات عن البرق، لكن كانت هناك ومضات ساطعة أثناء العواصف الترابية ويعتقد بعض العلماء أن الحفر على سطح المريخ قد تكون ناجمة عن الصواعق.

كان من المفترض أن تستمر مهمة جونو الأولية لمدة خمس سنوات، لكن وكالة ناسا قامت بتمديدها حتى عام 2025.

وقد التقطت المركبة الفضائية معلومات حول الهيكل الداخلي لكوكب المشتري، والمجال المغناطيسي الداخلي، والغلاف الجوي، والغلاف المغناطيسي، والغبار في حلقاته الباهتة وبقعته الزرقاء العظيمة، وهو مجال مغناطيسي شديد بالقرب من خط استواء الكوكب.

في وقت سابق من هذا العام، أُعلن أن علماء الفلك اكتشفوا 12 قمرًا جديدًا في الغلاف الجوي لكوكب المشتري. وشوهدت الأقمار على تلسكوبات تقع في هاواي وتشيلي في عامي 2021 و 2022.

ويمتلك الكوكب الآن رقمًا قياسيًا يبلغ 92 قمرًا.

وكالات