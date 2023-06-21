مشروع أمريكي لإنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة المسؤولين السوريين

طرح مجلس النواب الأمريكي، يوم الثلاثاء ٢٠ يونيو / حزيران، مشروع قرار بدعم من منظمات التحالف الأمريكي لأجل سوريا، يدعو إلى إنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة المسؤولين السوريين.

وقالت مصادر، إن القرار يدعو أيضا لإنشاء آلية قضائية دولية مختصة بسوريا عن طريق الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما يدعو بايدن أن تعلن أمريكا دعوتها لذلك بشكل رسمي.



ويطالب مشروع القرار بأن تساعد واشنطن في وضع أصول جزائية قضائية، تمكن من إجراء محاكمات علنية وعادلة للمتهمين باقتراف الجرائم في سوريا، ويشير المشروع إلى تطبيع بعض القوى الإقليمية مع دمشق خلال الأشهر الأخيرة، وتغاضيها عن كل الاتهامات الموجهة للسلطات السورية.

وسبق أن أكدت وزارة الخارجية الأميركية، أن واشنطن لن تتردد في اتخاذ الإجراءات والخطوات لمحاسبة مسؤولين سوريين، عما زعمت انه انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، بما في ذلك من خلال “قانون قيصر”.

وجاء ذلك في الإحاطة الصحفية لنائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتل، تعليقاً على المشروع الذي يعتزم أعضاء في الكونغرس من الحزبين تقديمه.

وكالات