القبض على خلية مسلحة نفذت سلسلة اغتيالات في درعا

ألقت الجهات المختصة القبض على أعضاء خلية إرهابية نفذت سلسلة من عمليات اغتيال، استهدفت عددا من رجال الشرطة والجيش جنوبي البلاد.

وتمكنت “الجهات المختصة من إلقاء القبض على متزعم خلية إرهابية مكلفة بتنفيذ الاغتيالات، وذلك عقب عملية نوعية نفذتها القوى الأمنية في محيط مدينة الشيخ مسكين في ريف درعا الأوسط”.

وتخلل العملية اشتباك بالأسلحة الخفيفة، ما أدى لمقتل مسلح من أفراد الخلية الإرهابية، كما تمت مصادرة أسلحة في الموقع.

وأوضح المصدر أن “الخلية الإرهابية كانت قد نفذت 3 عمليات اغتيال خلال الأسبوع الفائت، وأسفرت عن استشهاد عنصرين من الشرطة وعنصر من الجيش”.

وبين المصدر أن “المجموعة الإرهابية كانت تنفذ عملياتها عبر الدراجات النارية، وذلك تسهيلا لفرارها من الموقع عبر الأراضي الزراعية”.

وتم “إلقاء القبض على متزعم خلية إرهابية لتنفيذ الاغتيالات ومقتل إرهابي آخر من أفراد مجموعته ومصادرة أسلحتهم بعملية نوعية نفذتها القوى الأمنية في محيط مدينة الشيخ مسكين بريف درعا”.

وكان“أفراد الخلية قد نفذوا خلال الأسبوع الفائت 3 عمليات إرهابية أسفرت عن استشهاد عنصرين من الشرطة وعنصر من الجيش وكانوا ينفذون العمليات عبر دراجة نارية لسهولة التنقل بين الأراضي الزراعية”.



وكالات