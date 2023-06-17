19 استخداما غير مألوف لورق الألمنيوم

لا يكاد يخلو مطبخ من لفافات ورق الألومنيوم اللازمة لأغراض الطهي وصناعة المعجنات وتغليف الطعام. لكن هذا الاختراع البسيط الذي بات شريكا في أدوات الطهي الأساسية، له استخدامات متعددة قد لا نعرفها.

بدأ تاريخ استخدام ورق الألومنيوم لأول مرة في أوائل العقد الأول من القرن الـ20 عندما كان القصدير هو المعدن الأساسي في صناعته، وهذا سر تسميته إلى الآن “ورق القصدير”. وبعد الحرب العالمية الثانية، تم استبدال معدن الألمنيوم بالقصدير باعتباره أقل تكلفة وأكثر كفاءة وفاعلية.

وإضافة إلى أغراض الطهي، يستخدم ورق الألمنيوم في مناسبات كثيرة بسبب هيكله المعدني المرن وخصائصه العاكسة والعازلة، ومن بين هذه الاستخدامات:

مسكن للآلام: استخدمه المعالجون الصينيون والروس بوصفه أحد علاجات الطب البديل، اعتقادا منهم بأنه ينظم مسارات العمليات الحيوية في جسم الإنسان، ويعمل على تخفيف آلام العضلات من خلال تغطية منطقة الألم بورق الألومنيوم وتثبيتها بقطعة قماش لمدة 12 ساعة لعدة أيام متتالية.

المساعدة في التئام الجروح والحروق، فقد توصل بحث علمي نشر في المجلة الوطنية للطب التابعة لمعاهد الصحة الأميركية سنة 2013 إلى فاعلية استخدام ورق الألومنيوم في تخفيف آلام ما بعد البتر.

تلميع الأسنان: يتغير لون الأسنان بسبب تناول المشروبات الداكنة مثل القهوة والشاي، ولتجنب هذه المشكلة، قومي بخلط ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم مع أخرى من معجون الأسنان، ثم ضعي الخليط على قطعة من ورق الألومنيوم، وغلَفي الأسنان بها لمدة ساعة، ويفضل تكرار العملية يوميا لمدة أسبوع.

استعادة بريق المشغولات الفضية: يتم تغليف وعاء بورق الألومنيوم وملؤه بمحلول من بيكربونات الصوديوم والملح والماء المغلى، ثم تُنقع الفضّيات فيه لدقائق.

امتصاص شحنات الكهرباء الساكنة من الملابس: يساعد في إفراغ شحنات الكهرباء من الملابس، حيث يتم وضع كرتين أو 3 كرات صغيرة من ورق الألومنيوم في الغسالة للتخلص من الكهرباء الساكنة وتنظيف أفضل للملابس، ويمكن استخدام الكرات نفسها عدة مرات.

تنظيف المقلاة وجهاز الشواء: تتراكم الشحوم على أجهزة الشواء، رغم تعدد حيل التنظيف، ويوصي خبراء الطهي بوضع كرة من ورق الألومنيوم لتنظيف جهاز الشواء والمقلاة، وكذلك لاستعادة لمعان وبريق الملاعق وأدوات المائدة.

حفظ الموز لمدة أطول: يتغير لون القشرة الخارجية للموز بشكل سريع بسبب غاز الإيثيلين الذي يُنتج أثناء استكمال نضجه، ونستطيع تجنب ذلك من خلال تغليف أطراف الموز بقطعة من ورق الألومنيوم للحفاظ على لونه الأصفر لمدة أطول.

تخزين الخضروات الورقية: يعتبر الكرفس من الخضروات الغنية بالمعادن والفيتامينات الأساسية، وعند شرائه لا نستخدم كل الكمية، ونكتفي بالقليل منه في الوصفات المختلفة، وللاحتفاظ به لمدة قد تصل إلى 4 أسابيع، قومي بتغليف الكرفس بورق الألومنيوم واحفظيه في الثلاجة.

إعادة تنعيم السكر البني: غالبا ما يتكتل السكر البني وتلتصق بلوراته، ويرجع ذلك لاحتوائه على نسبة كبيرة من دبس السكر مقارنة بالسكر الأبيض، ويمكن فصل كتل السكر البني من خلال وضعه داخل قطعة من ورق الألومنيوم في فرن متوسط الحرارة لبضع دقائق حتى يعود ناعما كما كان ويصبح جاهزا للاستخدام.

نقل أثاث المنزل: تهوى بعض السيدات تغيير ترتيب أثاث المنزل من حين لآخر، ويتسبب ذلك في ظهور علامات غير مرغوبة وخدوش على الأرضيات، ويمكن وضع قطع من ورق الألمنيوم تحت قوائم وأرجل الأثاث لتحريكها بسهولة ومن دون خسائر.

صناعة قمع منزلي: إذا لم يتوفر لديكِ قِمَع (محقان) في المطبخ، يمكنك صنع واحد بطي قطعة من ورق الألومنيوم على شكل مخروطي واستخدامها كبديل للقمع، قد لا يكون صلبا بالقدر الكافي ولكنه سيفي بالغرض.

شحذ المقص: يمكن إعادة صقل المقص عندما تقل كفاءته، ويصعب استخدامه عن طريق طي قطعة من ورق الألومنيوم عدة طبقات، ومن ثم محاولة قصها بالمقص نفسه إلى قصاصات صغيرة حتى يعمل الاحتكاك بين شفرات المقص وورق الألومنيوم على تحسين حدة المقص.

تقوية إشارة الإنترنت المنزلي: قومي بطي عدة طبقات من ورق الألمنيوم على شكل شاشة مستطيلة وتثبيتها خلف موجه الإشارات (Router) لتعزيز إشارة الإنترنت في المكان.

تغليف مفاتيح السيارة: ظهرت أساليب حديثة لسرقة السيارات تقوم على اختراق الإشارات الكهربائية لمفاتيح السيارة وتمكّن السارق من فتح أبوابها من دون إطلاق المنبه، ومن ثم يلجأ البعض إلى تغليف مفاتيح السيارة بورق الألومنيوم لحجب الإشارة والحد من سرقة السيارة.

مكافحة حشرات المطبخ: يمكن استخدام ورق الألومنيوم كمفارش لأرفف الخزائن والأدراج مع الحفاظ على الجانب اللامع ظاهرا، يسمح ذلك بعكس الضوء في الزوايا المظلمة التي تكون بيئة جاذبة للصراصير والنمل والحشرات الأخرى.

إبعاد القطط عن الأريكة أو أسطح المطبخ: توجد أماكن معينة في المنزل لا نريد اقتراب القطط منها، لذا إذا كانت القطة تخدش الأريكة أو تحدث فوضى على أسطح المطبخ، يمكن إبعادها بوضع قطع من ورق الألمنيوم فوق هذه الأماكن لأن القطط لا تحب صوت وملمس ورق الألومنيوم تحت أقدامها.

الحفاظ على مراتب السرير: غالبا ما يتبول الطفل في الفراش أثناء تدريبه على الاستغناء عن الحفاظات ليلا، ولحماية المرتبة، ضعي طبقتين من رقائق الألومنيوم، ثم غطيها بمنشفة مناسبة قبل فرد ملاءة السرير.

حماية جذوع الأشجار: تحفر القوارض أنفاقا في جذوع الأشجار وخاصة في فصل الشتاء، ويمكن تجنب هذه المشكلة من خلال لفّ جذع الشجرة بورق الألمنيوم؛ إذ إن قوامه الناعم يخيف القوارض ويعمل على انزلاقها، والطريقة نفسها تستخدم لحماية نباتات الحديقة وثمارها من الطيور أو الآفات المختلفة.

الحفاظ على مقابض الأبواب: تتسخ العديد من الأشياء وخاصة مقابض الأبواب عند طلاء المنزل، لتفادي هذه المشكلة يمكن تغليف المقابض بورق الألومنيوم ونزعها فور الانتهاء.

المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية