استخدامات غريبة للميكروويف غير التسخين ستفاجئكم

يعد الميكروويف جهاز تسخين أساسي للطعام داخل مطبخنا. لكن ماذا لو أن استخدامه لم يقتصر على هذا فقط، فإن له عدة استخدامات غريبة له لم تخطر على بالك من قبل.



الاستخدامات الرائعة للميكروويف :

1. تطهير إسفنجة المطبخ



من الآن فصاعداً، لن تضطري أن تتخلصي من قطع الإسفنج المستخدمة في الجلي .عندما تنبعث منها روائح كريهة أو تعلق بها بقايا روائح الطعام المختلفة التي لا ترغبين فيها، فقط ضعيها في قليل من الماء والخل أو عصير الليمون وسخنيها لمدة دقيقة واحدة فقط في الميكروويف. وارتدي قفازات الفرن وأخرجيها نظيفة وجديدة كأنها لم تستخدم من قبل.

2. تقطيع البصل دون دموع

إذا كنتِ ممن يعانين من سيل من الدموع يومياً عند تقطيعك للبصل، قولي وداعاً للدموع من الآن.أزيلي القشرة الخارجية للبصل وأدخليه في الميكروويف لمدة 30 ثانية فقط، ثم قطعيه دون المزيد من الدموع مرة أخرى.

3. تجفيف الزهور والأعشاب

لن تحتاجي لتعليق الزهور في الهواء لتجفيفها كما كنتِ تفعلين من قبل، ضعي الزهور أو الأعشاب الطازجة .التي ترغبين في تجفيفها داخل منشفة ورقية في الميكروويف، وسينفذ المهمة على أكمل وجه في ثوان معدودة، وبكل سهولة بدلاً من انتظارك لأيام.

4. تسهيل عصر الحمضيات

يصعب أحياناً استخلاص العصير الموجود داخل الليمون أو البرتقال أو الجريب فروت .بعد حفظهم في الثلاجة، فتضطرين للانتظار وتركهم في درجة حرارة الغرفة، حتى يمكنك عصرهم، ولكن الميكروويف يسهل عليكِ الأمر. فقط ضعي أي من هذه الحمضيات داخل الميكروويف لمدة 10 ثوان لا أكثر قبل العصر، واحصلي على كل ما داخلها من عصير بكل سهولة.

5. تعقيم لوح التقطيع

اضمني التخلص من جميع الميكروبات والجراثيم العالقة على لوح تقطيع الطعام الناجمة عن استخدامه. في تقطيع اللحوم النيئة أو الخضروات وطهريه تمامًا بغسله جيدًا وفركه بعصير الليمون، ثم ضعيه في الميكروويف لمدة دقيقة واحدة.

6. صبغ قطع القماش

لا داعٍ لإرسال ملابسك لمحلات الصباغة، اصبغي ملابسك بنفسك بسرعة من خلال الميكروويف. ليس عليكِ سوى وضع قطعة القماش التي تريدين صبغها مع الصبغة الخاصة والقليل من المياه في وعاء مناسب لمدة 5 دقائق فقط، داخل الميكروويف. ثم أخرجيها واغسليها واحصلي على نتيجة دائمة وسريعة بالألوان التي تفضلينها.

7. إعادة استخدام الطوابع والملصقات

إذا كنتِ من محبات تجميع الطوابع والملصقات. ضعي نقطتين من المياه فوق الطابع أو الملصق وضعيه في الميكروويف لمدة 20 ثانية، وأخرجيه وأنزعي الطابع دون أي تلف واستخدميه مرة أخرى.

8. تقشير الثوم دون عناء

لن تضطري لمواجهة عناء تقشير الثوم مرة أخرى، فقط ضعي الثوم داخل الميكروويف لمدة 15 ثانية. وسيصبح تقشيره أسرع وأكثر سهولة.

9. استعادة قوام العسل

يتكتل قوام العسل أحياناً ويصعب تناوله. لذلك يمكنك كشف غطاء البرطمان ووضعه على درجة حرارة متوسطة داخل الميكروويف لمدة نصف دقيقة أو دقيقة واحدة، واستعيدي قوامه السائل مرة أخرى. ويمكنك أيضاً تفكيك السكر البني بأن تضعيه داخل وعاء محكم الغلق مع قطرات قليلة من الماء، وسخنيه لمدة من 10 إلى 20 ثانية.

10. تدفئة الفوط القطنية

يمكنك الحصول على فوط دافئة بوضعها في الميكروويف لمدة دقيقة واحدة على حرارة معتدلة، بدلاً من تبليلها بالمياه الساخنة. ومن ثم يمكنك استخدامها في عمل حمامات الزيت أو كمادات دافئة لتخفيف الأوجاع والآلام.