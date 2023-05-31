الولايات المتحدة تزوّد قواتها في سوريا بمنظومة صواريخ حديثة

زوّدت الولايات المتحدة الأميركية قواتها في سوريا بمنظومة صواريخ “هيمارس”، وذلك لمواجهة الهجمات المحتملة في المنطقة.

وأرسل الجيش الأميركي خلال الأيام القليلة الماضية منظومة “هيمارس“، إلى قواته المتمركزة قرب حقول النفط في محافظة دير الزور شمال شرقي سوريا.



وتم إرسال المنظومة إلى القواعد الأميركية في حقلي “العمر” النفطي و “كونيكو” للغاز، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء “الأناضول” التركية.

ووفقًا لمصادر الوكالة، فإن الغاية من إرسال المنظومة هي التصدي لهجمات وقصف محتمل من الضفة المقابلة لنهر الفرات، الذي يمر وسط دير الزور.

ويأتي هذا الإجراء بعد تعزيز الولايات المتحدة قواتها العسكرية في الشرق الأوسط في نهاية آذار/مارس الماضي، بعد سلسلة من الهجمات على قواتها في سوريا.

وأعلن المتحدث باسم البنتاغون فيل فينتورا، عن التزام بلاده بدعم مهمة هزيمة تنظيم “داعش” في سوريا، إلى جانب التحالف الدولي.

وأعرب عن استعداد الولايات المتحدة للرد على مجموعة من الطوارئ في الشرق الأوسط، إذا لزم الأمر، بحسب زعمه.

وفي 16 أيار/مايو الجاري، أجرى الجيش الأميركي تدريبات لعناصر “قوات سوريا الديمقراطية” على دبابات لم يُعرف طرازها

كما تم تدريبهم على مضادات دبابات من طراز “تاو” أميركية الصنع.

ويعمل الجنود الأميركيون المتمركزون في شمال شرقي سوريا، على دعم قوات “قسد” في المناطق الخاضعة لسيطرتهم في الحسكة والرقة ودير الزور.

ويتجاوز عدد الجنود الأمريكان ال 900 جندي.

وحفظت الولايات المتحدة هذا العدد من القوات في سوريا بعد هزيمة تنظيم “داعش” الإرهابي في آذار/ مارس 2019، وذلك بمزاعم تأمين المنطقة.

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