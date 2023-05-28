روسيا تقتل 545 أوكرانياً وتسقط صواريخ "كروز "و"هيمارس"

واصلت وحدات الجيش الروسي، اليوم الأحد، تنفيذ العملية العسكرية في أوكرانيا، وفق وزارة الدفاع الروسية.

وزارة الدفاع قالت إنّ قوات "غرب" الروسية على اتجاه كوبيانسك، تمكّنت من خلال نيران مدفعيتها وطيرانها الحربي من تكبيد العدو خسائر كبيرة في المعدات والأفراد إذ قتل نحو 30 جندياً ومرتزقاً من القوات الأوكرانية في عدّة مناطق من مقاطعتي خاركوف، ولوغانسك، وكذلك جرى تدمير مستودعات للذخيرة في مقاطعتي خاركوف وتشيرنيعيف.

وكشفت الدفاع الروسية أنّها تصدّت لمحاولات اختراق من جانب مجموعتي استطلاع وتخريب أوكرانيتين في منطقتي ليمان بيرفي وبيريستوف في مقاطعة خاركوف.

وشرحت الدفاع الروسية أنّ قواتها دكّت بنيران المدفعية والطيران مواقع العدو في عدّة مناطق وجرى تكبيده 65 قتيلاً وتدمير العديد من مرابض المدفعية والآليات العسكرية على محور كراسنو - ليمانسكي.

أما في اتجاه دونيتسك، تمّكنت قوات مجموعة "جنوب" الروسية، من قتل ما يصل إلى 340 عسكرياً من قوات العدو، ودمّرت 3 مركبات قتالية مدرعة، وسيارتين، إضافةً إلى مدفع "كراب" بولندي الصنع. وفي المركزين السكنيين غيورعيفكا وكراماتورسك، تمّ تدمير مستودعات مُعادية للذخيرة والأسلحة.

وفي اتجاهي جنوب دونيتسك وزاباروجيا، استهدفت قوات "مجموعة "شرق" بنيران مدفعيتها وطيرانها، مراكز القوات الأوكرانية في نوفواندرييفكا ونوفودانيلوفكا وتشيرفونيه وفوديانويه.

وخلال يوم أمس تكبّد العدو هناك أكثر من 100 قتيل بالإضافة إلى 4 آليات. وجرى في منطقة نوفواوسبينفسكويه تدمير محطة رادار أميركية من طراز AN/TPQ-37.

وفي اتجاه خيرسون، جرى القضاء على ما يصل إلى 10 جنود أوكرانيين، وتدمير 3 شاحنات صغيرة، بالإضافة إلى قاعدة مدفعية ذاتية الدفع من طراز غفوزديكا.

وضرب الطيران الحربي وكذلك مدفعية الجيش الروسي خلال اليوم الماضي، مرابض 89 وحدة مدفعية أوكرانية في 156 منطقة.

ويوم أمس، قصفت القوات الروسية مراكز القيادة والمراقبة لوحدات اللواءين 24 و 65 التابعة للقوات الأوكرانية في بلدة توريتسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، وقرية نوفواندريفاكا في مقاطعة زاباروجيا.

وأوضحت الدفاع الروسية أنّها اعترضت 3 صواريخ ستورم شادو من طراز كروز و6 قذائف صاروخية من طراز هيمارس، يوم أمس.

إضافةً إلى ذلك، دمّرت القوات الروسية 4 مسيّرات جوية أوكرانية في المراكز السكنية جوفتنيفويه في مقاطعة خاركوف وكوباني بمقاطعة زاباروجيا وبلدة سلافيانويه في جمهورية دونيتسك الشعبية.

واليوم، أعلن عمدة بلدية العاصمة الأوكرانية كييف، فيتالي كليتشكو، تدمير مستودع في حي غولوسيفسكي نتيجة حريق في إثر سلسلة انفجارات في المدينة.

يُشار إلى أنّه منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، جرى تدمير 429 طائرة حربية و235 مروحية و4357 مُسيّرة جوية و424 منظومة صاروخية مضادة للطائرات، و 9322 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، وكذلك 1100 عربة راجمة صواريخ و4924 قطعة من مدافع الميدان ومدافع الهاون و 10506 قطعة من المركبات العسكرية الخاصة.