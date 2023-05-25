القبض على ثلاثة أشخاص يتاجرون بالمواد الإغاثية العائدة لجمعية خيرية

نتيجة المتابعة والمراقبة المستمرة تمكن فرع الأمن الجنائي في حلب من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص وهم يقومون ببيع مواد غذائية إغاثية وهم المدعوين (حسين. س ) و(أحمد .

أ) و( أحمد . ج ) وضبط كميات من هذه المواد كانت محملة على متن سيارة نوع ( سوزوكي) عائدة لأحدهم، كما تم ضبط مستودع عائد للمقبوض عليه الأول وعثر فيه على كميات كبيرة من المواد الاغائية.

وبالتحقيق معهم اعترف المقبوض عليه (أحمد . ج) بإقدامه على الاتجار بالمواد الاغاثية مقابل المنفعة المادية، وأنه قام بتأجير المستودع المذكور لجمعية خيرية لاستخدامه كمستودع من قبلها لوضع المواد الاغاثية فيه حيث تم تعيينه أميناً للمستودع من قبل الجمعية وقام بسحب كميات من المواد الاغاثية للمقبوض عليهما على عدة دفعات وبكميات متفاوتة وذلك بعلم رئيس الجمعية المتواري والذي كان يتقاضى منه مبالغ مالية مناصفة معه وبالتحقيق مع المقبوض عليهما اعترفا بشراء المواد الاغاثية من المقبوض عليه وبيعها للمواطنين لقاء المنفعة المادية.

تم حجز السيارة المذكور واتخاذ الإجراء اللازم أصولاً بحق الجمعية ومازال البحث مستمر عن رئيسها المتواري، وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص.



وزارة الداخلية