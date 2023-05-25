الكأس الإيطالية تتكلم لغة التانغو
قاد المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز فريقه إنتر ميلانو إلى الاحتفاظ بلقبه كبطل لكأس إيطاليا عقب تغلبه على فيورنتينا بهدفين لهدف في النهائي الذي أقيم على ملعب الأولمبيكو في العاصمة روما، وسجّل الدولي المتوج مع منتخب التانغو بكأس العالم هدفي فريقه في الدقيقتين 29 و37 وكان نيكولاس غونزاليس الأرجنتيني كذلك تقدم لفيورنتينا منذ الدقيقة الثالثة، وكان فريق النييرازوري الأفضل على العموم في المباراة على مستوى الاستحواذ وعدد الفرص ونوعيتها وخطورتها، واستحق بالتالي الظفر باللقب للمرة التاسعة بتاريخه معادلاً روما بعدد الألقاب ولا يتقدمهما سوى يوفنتوس برصيد 14 لقباً، أما لاوتارو ابن الخامسة والعشرين فقد اختير نجماً للمباراة وقد سجّل هدفه رقم 100 مع إنتر ميلانو خلال 235 مباراة خاضها بقميصه منذ عام 2018، ودخل مدرب إنتر سيميوني إنزاغي تاريخ المسابقة من أوسع أبوابه بتتويجه الثالث بالكأس لينضم إلى لائحة تضم مانشيني وليدلهولم وأليغري وروكو.
الوطن
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