554 حريقاً بدمشق منذ بداية العام

أكد قائد فوج إطفاء دمشق العميد داؤود العميري بأن الفوج نفذ 737 مهمة بين احترازية، حرائق، كاشفاً بأن عدد الـحرائق التي وقعت منذ بداية العام ولغاية تاريخه وصلت إلى 554 حريقاً.

وبحسب العميري تتوزع الحرائق التي تمت متابعتها بين 236 حرائق منازل، و 45 حرائق سيارات، و 183 حريقاً ناجمة عن كهرباء، و9 حرائق غاز.

وأضاف العميري: نفذ الفوج 38 مهمة إنقاذ للأرواح، منها 16 لعالقين جراء التصدع،و10 لعالقين جراء حوادث المصاعد و 3 لفيضانات جراء الأمطار، و9 تصادم السيارات.

لافتاً إلى أن المعدات متوافرة من مواد وعربات، كما أن السلالم متوافرة ويصل بعضها إلى 14 طابقاً، لكن العتاد قديم ويحتاج لتحديث وبسبب العقوبات الغربية هناك صعوبة كبيرة بتبديله.

غلوبال