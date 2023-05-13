شاب يتزوج معلمته بفارق عمر 26 عام في ماليزيا

أثار زواج في ماليزيا جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب قصة حبهما الغريبة، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً من حفل زفاف زواج الشاب الذي يبلغ من العمر 22 عاماً من معلمته السابقة صاحبة الـ 48 عاماً.

والتقى الشاب "محمد" بمعلمته صدفة في عام 2016 أثناء تواجدهما في المدرسة الإعدادية بـ"الملايو"، وكانت هذه هي المرة الأولى التي يرى فيها كلاهما الآخر، بعدما انقطع التواصل بينهما منذ أن كان الشاب في الصف الرابع.

وأوضح "محمد" أنه خلال اللقاء تذكّر قُرب المعلمة "جميلة" من الطلاب، ودقق النظر فيها، وفتح معها نقاشًا أكملاه لاحقاً، إلى أن انتهى الأمر بإبداء إعجابه بها، فيما قابلت "جميلة" إعجاب "محمد" برفض، بسبب فارق العمر بينهما الذي يبلغ 26 عاماً، وهو ما تجاوزه الأخير بإصراره على التواصل معها، حتى غيرت المعلمة موقفها بحسب ما نقله موقع "Oddity Central".

وتزوج الحبيبان في عام 2021 بعد موافقة أسرتيهما، بعد عامين من التأجيل بسبب تفشي فيروس كورونا، وقال "محمد": "أبلغتها حينها أن العمر مجرد رقم، وسأبذل قصارى جهدي لتحمل مسؤوليات الزواج".