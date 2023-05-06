عين الطاووس تصيب عدد من أشجار الزيتون في حماة

اشتكى عدد من مزارعي بلدتي بشاوي والطمارقية بريف محافظة حماة الغربي من إصابة أكثر من 700 دونماً من أشجار الزيتون بمرض عين الطاووس، والذي تسبب بيباس أغصان وأوراق الزيتون، وبالتالي بخسارات كبيرة لمزارعيه.

عبّر عدد من متضرري الزيتون عن تخوفهم من امتداد الإصابة بمرض عين الطاووس إلى مناطق أخرى، منوهين بأن قليلاً من المزارعين يقومون برش المبيدات، لكونها مكلفة مع أجور عمالها في ظل عدم دعم مديرية الزراعة في حماة، مضيفين أنهم تضرروا سابقاً بموجات البرد الشديد في 12 و13 نيسان

أكد نائب رئيس الجمعية الفلاحية في قرية بشاوي هيثم حسن عدم استجابة الوحدات الإرشادية في مصياف ووادي العيون لشكوى إصابة الزيتون، بمرض عين الطاووس والتي تم إعلامها دون أي استجابة، مشدداً على أهمية إحداث وحدة إرشادية في بلدة القصية، لكونها قريبة من مناطق إنتاج التفاح والزيتون في المنطقة، أما أقرب وحدة إرشادية حالياً عن مكان الإصابات فهي تبعد نحو 20 كم في وادي العيون ومثلها في مدينة مصياف، مشيراً إلى أن مديرية زراعة حماة كشفت عن طريق اللجان، على حقول التفاح في مناطق بشاوي والطمارقية والمرحة والقصية دون كشفها على حقول الزيتون.

ذكر مدير الزراعة في حماة المهندس أشرف باكيرأن المديرية لم تتبلغ بشكوى الإصابة بمرض عين الطاووس في المناطق المذكورة، لافتاً إلى أن الأضرار التي لحقت بالمزارعين لا يمكن التعويض عنها، على اعتبار أن التعويض يتم نتيجة الكوارث الطبيعية وليس الإصابات.

ولفت باكير إلى أن سبب الإصابة اللاحق بالزيتون هو استخدام أصناف غير معتمدة من وزارة الزراعة والتي تنشر الأصناف المعتمدة والمقاومة للأمراض والإصابات.

وأضاف مدير الزراعة في حماة بأنه تم تكليف وتوجيه رئيس دائرة الوقاية بإعداد تقدير مفصل عن واقع الإصابات واقتراح الحلول المناسبة، علماً أن مديرية الزراعة في محافظة حماة تلتزم في مجال المبيدات بتقديم الآلية (تركتور) مع الوقود اللازم، بينما يلتزم المزارع صاحب الإصابات بتقديم المبيدات وعمال رشها.

وحذّر المصدر من مرض عين الطاووس الذي أصاب أشجار الزيتون من كونه مرض معدي يمكن أن يصيب بقية الأشجار، داعياً لإجراء التعقيم الكامل في التربة والتقليم والفلاحة، مشيراً إلى أهمية اتباع أساليب تعقيم ناجحة، علماً أن استخدام أصناف غير مقاومة للمرض والظروف الجوية من رطوبة وحرارة هي من أهم أسباب الإصابة، واعداً بحل مناسب في القريب العاجل لأصحاب الإصابات، مذكراً بأنه يمكن لجميع المزارعين حال وجود شكوى محقة الاتصال به شخصياً على الرقم 0999182419

وتتبع قرى الطمارقية وبشاوي والقصية والمرحة (مكان إصابات الزيتون) إلى ناحية وادي العيون في مصياف غربي مدينة حماة، والتي تعتبر منطقة جبلية تشتهر بالتفاح والزيتون والغابات وبعض الينابيع، ما يجعلها مقصد كثير من الرحلات السياحية.

أثر برس