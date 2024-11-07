لا صحة لإلغاء البطاقة الذكية

10-11-2024

لا صحة لإلغاء البطاقة الذكية

أوضحت محافظة دمشق أن ما يُتداول على وسائل التواصل الاجتماعي حول إلغاء البطاقة الإلكترونية او البطاقة الذكية واستبدالها بالبطاقة الوطنية غير دقيق، وقد فُهم بشكل خاطئ. 

 

جاء ذلك بعد جلسة الحوار التي عُقدت حول مدينة دمشق القديمة يوم أمس، حيث طالب بعض المشاركين بإنشاء مركز جديد لاستخراج البطاقة الإلكترونية. وقد تم الرد بأن إنشاء مراكز إضافية غير ضروري حاليًا، نظرًا لعدم وجود ضغط كبير على إصدار البطاقات، مؤكدين أنه لا توجد أي نية لإلغاء البطاقة الإلكترونية.

 

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