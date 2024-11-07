الاتحاد العام للفلاحين: بيع زيت الزيتون لموظفي القطاع العام بالتقسيط 

قال رئيس الاتحاد العام للفلاحين أحمد إبراهيم، الأحد، إنّ: “الاتحاد يعتزم شراء زيت الزيتون من الفلاحين من عدة محافظات وبيعها بالتقسيط إلى موظفي القطاع العام، بنسبة ربح قليلة لا تتجاوز 2% ستكون من أجل تغطية أجور النقل”.

وأوضح “ابراهيم” أنّه “سيتم شراء الفائض من زيت الزيتون من الفلاحين بالسعر الرائج، وأجور النقل ستكون على حساب الاتحاد العام للفلاحين والاتحادات الفرعية، بالتقسيط لمدة 24 شهراً، خلال الأسابيع القليلة القادمة”.

وأضاف “ابراهيم” أنّ “الاتحاد يدرس أن يكون التقسيط لمدة 24 شهراً بدون دفعة أولى، وذلك وفق السعر الذي يستقر عليه الزيت كون الموسم لا يزال في بداياته”.

ولفت رئيس الاتحاد العام للفلاحين إلى أنّ “البيع سيكون لموظفي الاتحاد العام وموظفي الاتحادات الفلاحية في البداية، ثم يبدأ التوجه إلى موظفي القطاع العام”.

وذكر “إبراهيم” أنّ “الاتحاد سيشتري زيت الزيتون من مناطق الساحل والسويداء كما في الأعوام السابقة، إضافة إلى شرائه من محافظة حلب للعام الحالي”.

وقال “ابراهيم” إنّ: “الاتحادات الفرعية ستوافينا خلال اليومين القادمين بكميات زيت الزيتون التي يمكن استجرارها من الفلاحين، وسيتم الإعلان عن بدء البيع خلال الفترة القادمة وإلغاء دور الوسيط بين المنتج والموظف”.

وكانت أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، الشهر الماضي، تعليماتها المتعلقة بالسماح للشركات والمعامل المرخص لها بفلترة وتعبئة مادة زيت الزيتون لتصدير كمية 10 آلاف طن، وفق ماذكرته الوزارة عبر حسابها الرسمي، آنذاك.

وأكدت الوزارة أنّ “السماح بتصدير زيت الزيتون جاء بناءً على تقديرات وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي للفائض المتاح للتصدير تبعاً لكميات انتاج الموسم 2024-2025 ومتوسط الاستهلاك”.

يشار إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حدّدت في بداية الشهر الجاري، أجور عصر الزيتون في المعاصر للموسم الحالي، مع تحديد العرجوم الناتج عن الزيتون لصالح صاحب المعصرة.

يذكر أنه سعر بيدون الزيت وزن 16كغ وصل إلى مليون و500 ألف ليرة ومليون و800 ألف ليرة سورية، باختلاف المناطق التي تباع فيها وأجور النقل.

الخبر