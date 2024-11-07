ما هي أكثر الأورام السرطانية شيوعاً في سورية؟

كشفت رندة برهوم، عضو فريق البرنامج الوطني للتحكم بالسرطان، عن أبرز أنواع السرطانات التي انتشرت في سورية عام 2021، وفق آخر إحصائية لوزارة الصحة.

وأشارت إلى أن الوزارة تعمل حالياً على جمع بيانات جديدة للإصابات في الأعوام 2022-2023-2024.

وذكرت برهوم أن سرطان الثدي هو الأكثر انتشاراً بين النساء بنسبة 44%، يليه سرطان الجهاز التناسلي بنسبة 12%، ثم سرطان الغدة الدرقية بنسبة 7%، وسرطان القولون والمستقيم بنسبة 8%، بينما سرطان العقد اللمفاوية يشكل 5% من الإصابات، أما باقي السرطانات فتشكل 24%.

أما بالنسبة للذكور، فأوضحت برهوم أن سرطان الرئة يحتل المرتبة الأولى بنسبة 23%، ثم سرطان القولون والمستقيم بنسبة 11%، يليهما سرطان الأعضاء التناسلية بنسبة 11%، وسرطانات الجهاز الهضمي بنسبة 11%، والجهاز البولي بنسبة 10%، بينما تشكل باقي الأنواع 34% من الإصابات.

وأضافت برهوم أن سرطانات الأطفال في سورية تمثل ما بين 5% و10% من الإصابات، حيث يتم تسجيل حوالي 1500 حالة جديدة سنوياً، معظمها من الأورام الخبيثة الدموية وأورام الدماغ.

وأشارت إلى أن قلة من المستشفيات السورية تتعامل مع الحالات المعقدة لهذه الأمراض، مثل زراعة نقي العظم وأورام الدماغ.

وفي إطار مواجهة هذا التحدي الصحي، افتتح وزير الصحة د. أحمد ضميرية مؤخراً الورشة الوطنية للتخطيط الاستراتيجي لمكافحة السرطان تحت شعار “معاً نحو 2030”.

وأكد الوزير في حديثه لـ “أثر” أن الزيادة في عدد الإصابات بالسرطان عالمياً ترجع إلى عدة عوامل، لكنه شدد على تزايد الوعي العالمي بالوقاية والتشخيص المبكر، إلى جانب الرعاية التلطيفية والدعم النفسي.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة السورية، رغم التحديات التي يفرضها الحصار وصعوبة توفير الأدوية، تواصل تقديم خدمات مجانية أو شبه مجانية لعلاج السرطان في المشافي والمراكز المنتشرة في مختلف المحافظات.

وبلغ عدد الخدمات الطبية المقدمة حتى نهاية أيلول من هذا العام نحو 20 مليون خدمة.

وفي نهاية الشهر الماضي، كشفت د. مها مناشي، المدير الطبي لمشفى البيروني الجامعي ورئيس الرابطة السورية لأطباء الأورام، عن أعداد حالات سرطان الثدي المكتشفة في 2023، حيث بلغت 2185 حالة.

وفي 2024، وحتى 27 تشرين الأول، تم تسجيل 2056 حالة، بمعدل يتراوح بين 200 و230 حالة جديدة شهرياً.



أثر برس