مقاتلوا حزب الله يلاحقون قوات الاحتلال إلى مراكزهم

من بين دخان الغارات والقصف على أنواعه، تنطلق صواريخ ومسيّرات المقاومة اللبنانية يوم الأحد إلى أهدافها عند الحدود، وفي شمال وعمق فلسطين المحتلّة، وذلك ضمن معركة "أولي البأس" إسناداً لغزّة ومقاومتها ودفاعاً عن لبنان وشعبه.

وأعلنت المقاومة في سلسلة بيانات نشرتهم اليوم الأحد استهداف تجمعات جنود، وقواعد عسكرية ومستوطنات.

قواعد عسكرية

شنّت المقاومة اللبنانية هجومًا جويًا عند الساعة 6:00 مساءً من يوم الأحد، بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضية على قاعدة "إلياكيم" والتي تحوي معسكرات تدريب تتبع لقيادة المنطقة الشماليّة في جيش العدو الإسرائيلي جنوبي مدينة حيفا المُحتلّة، وأصابت أهدافها بدقّة.

وللمرّة الأولى، استهدفت المقاومة قاعدة حيفا التقنيّة التي تتبع لسلاح الجو الإسرائيلي، وتحوي كليّة تدريب لإعداد تقنيي سلاح الجو في مدينة حيفا المُحتلّة، بصلية من الصواريخ النوعيّة عند الساعة 05:00 من غروب يوم الأحد.

واستهدفت المقاومة اللبنانية عند الساعة 12:00 ظهراً، قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية.

وكان قد أعلن حزب الله استهدافه، قاعدة "بيت ليد" شرقي مدينة نتانيا المُحتلّة التابعة لقيادة المنطقة الوسطى في "جيش" الاحتلال الإسرائيلي والتي تحوي معسكرات تدريب تابعة للواء ناحال ولواء المظليين عند الساعة 09:45 صباحاً، بصلية من الصواريخ النوعيّة، وقد أصابت أهدافها بدقّة.

تجمعات جنود العدو

وكان لاستهداف تجمعات العدو النصيب الأكبر من عمليات حزب الله اليوم الأحد، إذ أنّها بلغت 21 عملية.

استهدف حزب الله 3 مرّات بين الساعة 5:05 و5:15، تجمعاً لقوات "جيش" الاحتلال الإسرائيلي عند الأطراف الشرقيّة لبلدة ميس الجبل بـ 3 صليات صاروخية.

وبين الساعة 03:45 و03:55، استهدف حزب الله مرّتين تجمع لقوّات "جيش" الاحتلال في مستعمرة المطلة بصلية صاروخية. وبعدها بنحو ساعة، وبعد رصد مجموعة من "جيش" الاحتلال، استحداث غرفة قيادة في مستوطنة المطلّة، ‏استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند الساعة 04:40 بصاروخ موجّه أصاب هدفه بدقة، وأوقع من فيها بين قتيل وجريح.

ودمّر الحزب، دبابة ميركافا عند بوابة المطلّة بصاروخ موجّه، أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح عند الساعة 03:05 من بعد ظهر الأحد.

وبمسيّرة إنقضاضية، استهدفت المقاومة اللبنانية عند الساعة 12:40 ظهراً، تجمعاً لقوات "جيش" الاحتلال في المقرّ المستحدث لقيادة اللواء الغربي في ثكنة يعرا، بمسيّرة إنقضاضية كبيرة وأصابت هدفها بدقة.

وعند الساعة الـ12:00 ظهراً، استهدفت المقاومة تجمعاً لقوّات "جيش" الاحتلال في خلة البردوشة قرب المنارة بصلية صاروخية. وتبعه بعد نصف ساعة، استهداف لتجمع قوات "جيش" الاحتلال في موقع البغدادي بصلية صاروخية.

كما استهدف حزب الله تجمعاً لقوّات "جيش" الاحتلال، في مستوطنة ساعر بصلية صاروخيّ عند الساعة 11:10 صباحاً.

كما واستهدف حزب الله عند الساعة 8:00 صباحاً، 4 تجمعات لقوات "جيش" الاحتلال الإسرائيلي في المستعمرات: متسوفا، برعام، شلومي وروش هانيكرا بـ 4 صليات صاروخية. وبعد نصف ساعة، استهدف المجاهدون تجمعاً لقوّات "جيش" الاحتلال في ‏مستعمرة كدمات تسفي بصليةٍ صاروخية.

ثم عاودت المقاومة، للمرّة الثانية، استهدافها لتجمع لقوّات "جيش" الاحتلال في ‏مستعمرة شلومي بصليةٍ صاروخية كبيرة، بالإضافة إلى مستعمرة شامير التي تمّ إستهدافها بصلية صاروخية كبيرة عند الساعة 10:00 صباحاً.‏

وكانت المقاومة قد قامت عند الساعة 7:30 صباحاً، بـ 3 عمليات، استهدف فيها مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعات لقوات "جيش" الاحتلال في المستعمرات: زرعيت، شوميرا وإيفن مناحم بـ 3 صليات صاروخية.

استهداف مستوطنات

وفي إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة اللبنانية لعددٍ من مستوطنات الشمال، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية مستعمرة كتسرين بصلية صاروخية عند الساعة 11:00 صباحاً. كما وعند الساعة 01:30 ظهراً، استهدف حزب الله مستعمرة نطوفا نيمرا بصلية صاروخية.

ونشر الإعلام الحربي في حزب الله مشاهد لمنشأة "عماد 5"، تحت عنوان "لن نترك الساح... لن نُسقِط السلاح"